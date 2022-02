Roseli Valiati: Justiça marca audiência do assassinato de vendedora em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 62

Está marcada para o dia 24 de fevereiro a audiência de instrução e julgamento de Alexandre Vaz Nunes, 54 anos, assassino confesso da vendedora Roseli Valiati Farias, 47, morta com um tiro à queima roupa na cabeça no dia 17 de outubro do ano passado, em Cachoeiro de Itapemirim. Nesta fase, serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa, peritos, policiais e demais envolvidos no caso e, ao final da sessão, o pecuarista será interrogado. Depois haverá a decisão de pronúncia ou impronúncia.

No primeiro caso (pronúncia), quando presente prova da materialidade do crime e indícios de autoria. Ausentes os recursos da defesa ou superados estes, o assassino senta no banco dos réus e vai à júri popular, mas a data para o julgamento ainda será definida. Vaz permanece preso no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

Relembre o caso

Na noite do dia 17, um domingo, Roseli foi à casa de Alexandre, com quem estaria se relacionando há um ano. No entanto, um comportamento incomum acendeu o alerta em familiares da vendedora: Roseli não retornou para casa e não apareceu para trabalhar. Ela costumava chegar pontualmente na empresa e raramente faltava o serviço, segundo os colegas, sempre que precisava se ausentar, avisava com antecedência. No dia seguinte, o irmão de Roseli e alguns amigos começaram a busca e acharam o carro de Roseli estacionado no trevo que da acesso ao pátio da empresa de transportes Itapemirim.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou a investigação e quatro dias depois prendeu o principal suspeito, que confessou ter assassinado Roseli enquanto ela dormia, no sofá da casa dele e enterrado o corpo em uma área de difícil acesso, em Marobá, região litorânea de Presidente Kennedy.

Ainda segundo a Polícia Civil, na segunda-feira (18), dia posterior ao crime, uma equipe da DHPP foi à casa do pecuarista, no bairro Recanto, mas ele não quis atender aos agentes – que até aquele momento não tinham o mandado de busca e apreensão – e foram levar um pedido para que Vaz fosse até a delegacia para ser ouvido. O que a polícia não sabia era que o corpo de Roseli ainda estava na casa.

À tarde, após sair de casa e receber o recado por meio de um vizinho, Alexandre foi à DHPP, prestou depoimento e, ao retornar para a casa, enrolou o corpo da vendedora em lençóis, colocou na carroceria de sua caminhonete e seguiu para Presidente Kennedy, onde enterrou a mulher.

Motivação

Após confessar que matou Roseli, Alexandre disse à polícia que o crime teria sido motivado porque, segundo ele, Roseli insistia para que assumissem o relacionamento. No entanto, Vaz já estaria compromissado com outra mulher e não queria terminar o relacionamento com a namorada para assumir o romance com Roseli. A versão é contestada pela família de Roseli. Segundo os parentes, foi a vendedora quem quis colocar um ponto final na relação e, para eles, Alexandre matou Roseli porque não aceitou a recusa da vendedora em permanecerem juntos.

