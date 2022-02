Rio Muqui transborda e deixa ruas tomadas pela água em Mimoso do Sul

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 32

O Rio Muqui que já estava com o nível acima do normal acabou transbordando com as fortes chuvas que caíram na madrugada desta quinta-feira (3), em Mimoso do Sul. Em alguns pontos da área urbana, a água está acima de 1,5 metro. Árvores caíram e bloquearam estradas.

De acordo com a Defesa Civil, nos últimos dias a cidade foi fortemente castigada por enxurradas e, hoje, está sendo afetada pelo volume de água que não teve vazão.

Equipes da prefeitura estão nas ruas fazendo a limpeza e manutenção dos trechos que ainda não foram tomados pela água. A Defesa Civil alerta moradores que residem às margens do rio e em área de encostas ou já condenadas. Há previsão de mais chuvas nas próximas horas.

