Prorrogado prazo para pôr vacinação contra Covid em dia e concorrer a smartphones

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro estendeu o prazo de contabilização de doses da vacina contra Covid-19 para participação no sorteio de três smartphones, que será realizado pela Prefeitura de Cachoeiro. Agora, o público tem até o dia 17 de março para atualizar seu esquema vacinal e, automaticamente, concorrer aos prêmios.

Poderão participar: adolescentes de 12 a 17 anos que tomarem a primeira ou segunda dose; adultos de 18 a 59 anos que tomarem a dose de reforço – disponível após quatro meses do recebimento da segunda dose – e pessoas de 60 anos ou mais que tomarem a terceira dose (reforço), disponível, para este público, três meses após a segunda aplicação.

Não é necessário realizar cadastro ou inscrição prévia. Para o sorteio, que será conduzido pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação de Cachoeiro (CTI) da Prefeitura de Cachoeiro, serão utilizados dados referentes à vacinação dos munícipes, fornecidos pela Semus.

Com a mudança no cronograma, a data da realização do sorteio também sofreu alteração, sendo transferida para o dia 21 de março. A divulgação do resultado será por meio de uma transmissão ao vivo, às 10h, na página oficial da Prefeitura de Cachoeiro na rede social Instagram.

Os vencedores receberão contato de servidores municipais para serem informados sobre a retirada dos prêmios. Os três smartphones sorteados na ação serão cedidos, voluntariamente, por uma empresa, não gerando custos para o município.

“Devido às férias de verão e, também, à proximidade do carnaval, estendemos o prazo para que mais pessoas possam ter a oportunidade de receber o imunizante e concorrer aos prêmios. As unidades de saúde de Cachoeiro e interior estão, durante toda a semana, abertas para quem deseja se vacinar”, salientou o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

