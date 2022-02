Professores pedem apoio do governo para fazerem curso de mestrado

Por Redação - Redação 19

A falta de investimento e a dificuldade que os professores enfrentam para obter a licença para cursarem o Programa de Mestrado Profissional em Educação (PPGMPE) do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foram pontos abordados na reunião ordinária da Comissão de Educação, nesta segunda-feira (14). O colegiado recebeu o coordenador do programa, professor Alexandre Braga Vieira, e outros convidados para falarem sobre o assunto.

Atualmente com 96 mestres formados e 98 estudantes em fase de formação, o programa é destinado exclusivamente a professores graduados que estejam em efetivo exercício da profissão. Porém, o coordenador explicou que o programa vem enfrentando um enorme desafio que é a concessão de licença para os professores realizarem o mestrado.

“Pouquíssimas redes de ensino vêm garantindo aos professores as condições para que eles cursem o mestrado. A gente está lidando com o professor que muitas vezes está afastado desse meio acadêmico por longos anos e que precisa de tempo para ler, estudar, escrever e pesquisar. É uma luta diária a questão da concessão das licenças”, lamentou.

Iniciativa Pública

O deputado Sergio Majeski (PSB) apontou a falta de sensibilidade da iniciativa pública em seus projetos educacionais. O parlamentar entende que o professor da rede pública acaba sendo prejudicado – seja ele da rede municipal, estadual ou federal – por não conseguir apoio para continuar sua formação.

Diálogo

A professora Patrícia Gomes Rufino Andrade cobrou diálogo por parte do governo. “Precisamos de um diálogo mais próximo. Nós entendemos que o Estado do Espírito Santo necessita de uma posição política com a educação pública e essa posição política tem sido negada aos nossos professores”, avaliou.

A docente pontuou os benefícios e lamentou a falta de investimento na formação continuada dos professores. “Se cada profissional identifica, dentro de seu local de trabalho, os gargalos que a educação tem, ele começa a colocar isso como processo de pesquisa e começa a fazer a formação, o processo de formação continuada está garantido nessa escola.”, disse.

O presidente da comissão, deputado Bruno Lamas (PSB), lamentou que mesmo com os professores municipais tendo assegurado pela legislação dos municípios o direito à formação continuada, eles acabam na prática enfrentando dificuldades para serem liberados. O parlamentar colocou o colegiado à disposição para tratar desse e de outros entraves, e se comprometeu a levar as demandas ao secretário de Estado da Educação.

“O retorno é garantido, então nós precisamos fomentar a pesquisa aqui no Estado do Espírito Santo, que tem todas as prerrogativas pra isso. É um Estado organizado, com gestão fiscal, competitivo, um Estado que tem seus programas guardados por leis, então nós temos que fazer da pesquisa também uma política pública que funcione”, concluiu Lamas.

Vagas abertas

O programa está atualmente com 28 vagas abertas. Dessas, 25% são destinadas a pessoas negras e indígenas, 5% a pessoas com deficiência e outras 5% a pessoas trans (transexuais e travestis). As inscrições serão aceitas durante todo o mês de março, pelo site.

