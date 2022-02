Prefeitura de Vargem Alta divulga edital para processo seletivo de estagiários 2022

Por Redação - Redação 44

A Prefeitura de Vargem Alta, por meio da Secretaria Municipal de Administração, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), divulga o edital para processo seletivo de estagiário, com o objetivo de preenchimento de cadastro de reserva para estudantes de diversas áreas do Ensino Médio, Técnico e Superior.

A validade do processo seletivo é de um ano, a contar da data de homologação, prorrogável por igual período conforme necessidade da Administração Municipal. A remuneração da bolsa de estágio é de R$ 700,00 para estagiários de curso superior e R$ 550,00 para nível médio e técnico.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, até o dia 10 de fevereiro. O candidato deverá acessar a página ler as orientações pertinentes e realizar primeiramente a inscrição de estágio e posteriormente a realização de inscrição do processo seletivo, conforme instruções contidas no edital.

Poderão participar do processo seletivo estudantes que estiverem com matrícula e frequência efetiva em instituições de ensino público ou particular reconhecidas oficialmente pelo MEC.

