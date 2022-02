Praia de Vitória recebe primeiro guarda-corpo em braille do Espírito Santo

Por Redação - Redação 17

A praia de Camburi é um dos mais lindos e visitados cartões-postais do Espírito Santo e agora é o primeiro espaço público do Espírito Santo a ter a descrição em Braille da paisagem e com informações sobre a orla, como pontos de ônibus, no guarda-corpo do calçadão.

A Prefeitura de Vitória instalou um guarda-corpo de 284 metros com inscrições em Braille e em fonte adequada às pessoas com baixa visão entre o quiosque “Canto da Orla”, próximo ao Atlântica Parque, até o módulo do Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) de Jardim Camburi, que também ganhou um novo deque, apropriado à pratica de atividade física. O investimento para as duas intervenções é de R$ 300 mil.

“Poder estar aqui nesta manhã representa reconectar essa cidade a sua população. Com um ano e um mês de gestão, estamos mostrando resultado. Assumimos a gestão com o objetivo de reconectar a cidade ao coração das pessoas, reabrindo as portas da prefeitura e de todas as secretarias e se manifestar. Apresentamos a essa cidade o plano de investimentos de R$ 1 bilhão, o maior entre todos os municípios e até do Governo do Estado. Esse é o caminho de quem dialoga, de quem ouve e consegue devolver em trabalho e investimento à cidade”, destacou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

O secretário da Central de Serviços, Leonardo Amorim, ressaltou que a instalação com as inscrições em Braille trazem acessibilidade e segurança para pessoas com deficiência. “A simples descrição de paisagens nesse ponto turístico é um dos avanços para termos uma cidade mais acessível e ser um equipamento de referência para as pessoas com deficiência e baixa visão. Vitória é a primeira cidade a ter placas com escrita em braile, com letras para pessoas de baixa visão e plataformas indicativas para que essas pessoas saibam que ali tem um local com informações para elas”, afirmou Amorim.

Para o subsecretário da Central de Serviços, Paulo Vitor Aquino Dal Col, a instalação do guarda-corpo oferece mais segurança aos frequentadores da Praia de Camburi e passa a ser uma espécie de guia para pessoas com deficiência visual, que, além de sentirem a emoção daquele local, poderão saber exatamente como ele é por meio da leitura em Braille.

Cidade acessível

Manuel Peçanha, presidente do Instituto Luiz Braille do Espírito Santo e presente no evento, agradeceu pela entrega do guarda-corpo com acessibilidade.

“É uma honra poder estar aqui, o prefeito tem olhado com carinho por toda a população de Vitória. Em nome do Instituto Luiz Braille do Espírito Santo, quero agradecer. É preciso saber viver. Hoje esse passo que é dado na inclusão é muito importante e sendo feito não para nós, mas conosco”, ressaltou.

Iberê Arruda, da Associação Comunitária de Jardim Camburi, falou em nome da comunidade, que vem recebendo melhorias e atenção da gestão municipal. “Esse momento é de muita gratidão ao ver Jardim Camburi receber mais um avanço. Venho observando o trabalho que vem sendo feito e que aparece no dia a dia da nossa comunidade. Em nome da comunidade de Jardim Camburi, obrigado”, disse.

Cuidado com a cidade e a praia

O guarda-corpo foi feito com aço inox, material mais bonito e indicado para a beira de praia por questão de resistência e segurança para os frequentadores da orla. Já a reforma do deque do SOE de Jardim Camburi é uma demanda antiga do bairro e principalmente dos praticantes de atividades físicas que usam o local.

A reforma visou a melhorar a qualidade do equipamento, bem como reduzir os custos com manutenção, visto que o concreto é mais fácil de ser mantido do que o anterior, que era de madeira paraju.

“O novo piso do deque é rígido e de alta resistência, usando concreto fck 30 e com acabamento feito com máquinas polidoras tipo helicóptero. O piso foi pintado com a tinta Novacor Sherwin Williams Ultra Premium de altíssima resistência e própria para ambientes externos e de alto tráfego”, comentou o subsecretário de Gestão da Central de Serviços Paulo Vitor Aquino Dal Col.

A área total de piso útil é de 232m². O engenheiro da Central de Serviços responsável pelo acompanhamento das duas obras Fabrício Trevisani acrescentou que, com o serviço, será possível tornar a área abaixo do deque um local para que os usuários guardem os utensílios usados em suas práticas esportivas, como bolas, redes, remos, equipamentos de ginástica e outros.

“Entregamos um equipamento diferenciado e de altíssima qualidade, o primeiro deste padrão entregue em Vitória”, finalizou o secretário Leonardo Amorim.

