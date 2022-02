Polícia recupera bicicleta furtada e apreende dupla que traficava no litoral Sul

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 66

No último domingo (6), a polícia realizava um patrulhamento próximo da praça Dona Carmem, em Piúma, quando visualizou dois homens em atitude suspeita. De acordo com os militares, a dupla estava traficando no local.

Com eles foram apreendidos uma submetralhadora, um carregador alongado com capacidade para 30 balas de revólver, quatro munições intactas, 12 pinos de cocaína e celulares.

Já em Anchieta, uma bicicleta que havia sido furtada em uma casa no balneário de Iriri, foi recuperada. Os policiais encontraram uma pessoa com uma bike e as mesmas características, passando bairro Nova Esperança, que fica na mesma cidade onde o furto aconteceu.

Durante a abordagem foi constatada que se tratava da mesma bicicleta. O veículo e a pessoa foram conduzidas pela polícia para a delegacia.

