Passageiros começam a procurar o litoral sul mesmo com cidades cancelando carnaval

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 10

Mesmo com algumas cidades do litoral sul do Espírito Santo anunciando a não realização do carnaval, muitos passageiros tem procurado as praias para aproveitar o feriado. A movimentação na rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim ainda está tímida, mas com previsão de aumentar até o fim da tarde desta sexta-feira (25).

Os destinos mais procurados pelos foliões são: Marataízes, Itapemirim, Piúma e Anchieta. Desses municípios apenas Marataízes manteve a programação de carnaval, os outros cancelaram e adotaram algumas medidas para combater o avanço de covid.

De acordo com a viação Sudeste, que atende as cidades do litoral, a viação programou horários de reforços para o fim do dia de hoje (25), e para o horário do almoço do próximo sábado (26). Disse ainda que vai acompanhar a demanda dos passageiros e dependendo da procura, pode haver um aumento de ônibus para as cidades litorâneas. A Sudeste ainda ressaltou que os horários podem ser consultados pelo site.

Dicas para quem vai viajar de ônibus

Vista roupas confortáveis

Ao definir seu ônibus para viagem, é hora de se organizar para o embarque. Nesse momento, optar por roupas confortáveis é uma excelente alternativa para um trajeto tranquilo.

Dessa forma, uma boa ideia é investir em peças do cotidiano, sempre pensando no clima e na estação — no verão opte por roupas mais leves e no inverno, mais quentinhas. Também é importante sempre levar um agasalho, já que o ar condicionado do ônibus pode alterar a temperatura.

Evite alimentos gordurosos antes da viagem

Para ter uma viagem de ônibus confortável, uma ótima dica é evitar alimentos gordurosos e irritáveis antes do embarque. Com isso, você não corre o risco de sentir algum mal-estar e pode aproveitar o trajeto para descansar.

Beba água

Não esqueça de beber água! Por causa do calor e do ar condicionado, é muito importante se manter hidratado durante o percurso. Dessa forma, mesmo que as companhias disponibilizem copinhos de água, uma boa dica é manter uma garrafinha sempre perto de você.

Prepare um kit de emergência

Alguns imprevistos acontecem, por isso, estar pronto é fundamental. Assim, ao planejar sua primeira viagem de ônibus, uma boa dica é acrescentar um kit de emergência na mala de mão. Nele coloque alguns analgésicos, remédios para enjoo e itens de higiene pessoal, como papel higiênico e lenços.

Fique atento aos protocolos de prevenção

Atualmente, para viajar com segurança, o ideal é sempre ficar atento aos protocolos de prevenção ao coronavírus aplicados pelas companhias de ônibus. Na maioria delas, o uso de máscara de proteção é obrigatório. Também é importante manter o distanciamento social, tanto no embarque quanto no desembarque.

Ao tocar em superfícies externas, como portas, puxadores e corrimãos, por exemplo, a dica é ter um álcool em gel na bolsa para a higienização das mãos. Assim, você aproveita o passeio protegido!

