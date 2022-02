Parceria entre instituto e Prefeitura de Cachoeiro oferece oficinas de Teatro e Escrita de Dramaturgia

Por Redação - Redação 14

O Instituto Nossa Senhora da Penha em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim, através do edital de Ocupação dos Centros Culturais, recomeça nesta terça-feira (8), as oficinas de Teatro e Escrita de Dramaturgia, no espaço da Casa da Memória onde está localizada a Biblioteca Pública do município.

As oficinas são gratuitas e acontecerão semanalmente até maio de 2022. Os oficineiros responsáveis são parceiros do instituto e já tem extenso currículo na área teatral na cidade. As oficinas auxiliam na formação do indivíduo culturalmente e intelectualmente, exercitando a capacidade crítica, melhora a escrita, criatividade, conhecimento cultural e social, concentração, coordenação motora, capacidade de comunicação social, entre outras possibilidades de aprendizado.

As oficinas de Interpretação (Teatro) são ministradas pela atriz e professora Amanda Malta e as oficinas de Escrita de Dramaturgia pelo ator, diretor e professor Marco Antônio Reis.

Oficinas

Local: Casa da Memória, que fica na rua 25 de Março, ao lado do colégio Guimarães Rosa.

Faixa etária: a partir de 7 anos de idade, na oficina de Interpretação e, a partir de 10 anos, na oficina de Escrita de Dramaturgia.

