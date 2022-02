Paraíso das aves em Domingos Martins é opção de lazer para quem passar Carnaval nas montanhas

Por Redação - Redação 18

Advertisement

Advertisement

Os apaixonados por aves da fauna brasileira e exóticas têm se encantado com o Bioparque das Aves, um verdadeiro paraíso inaugurado recentemente em Domingos Martins. Em poucos meses, o local já se transformou no principal atrativo turístico próximo à sede do município, a charmosa “Campinho”. No período de Carnaval, entre sábado (26) e terça-feira (1º), o funcionamento será de 11h as 18h.

Continua depois da publicidade

Com mais de 500 aves e mamíferos de cerca de 75 espécies, o local, que fica a cerca de oito quilômetros da sede de Domingos Martins, possui atividades para crianças e adultos, como tirolesa e pedalinho. Logo na chegada ao parque, araras dão as boas vindas e até posam para fotos nos ombros dos visitantes.

Em um grande viveiro de imersão, araras, papagaios, tucanos, turaco persa e coelhos podem ser vistos de pertinho e até alimentados pelos visitantes. Essa é uma das atividades mais aguardadas pelas crianças. Para evitar o estresse às aves, o acesso ao local é acompanhado por monitores do Bioparque e feito em horários programados, diversas vezes ao dia.

Os visitantes podem circular no parque sozinhos ou acompanhados por monitores, que contam detalhes e curiosidades sobre as centenas de aves e mamíferos que estão em viveiros ou soltos pelo sítio. Durante o percurso, também é possível conhecer mais sobre o local, como o lago onde é praticada a pesca esportiva, e que possui 17 espécies de peixes.

Continua depois da publicidade

Os turistas ainda conhecem uma avestruz, um casal de lhamas e alpacas, que ficam em espaços abertos e podem ser vistos como se estivessem em seu habitat natural.

Paixão pelas aves

Quando o casal Julio Moura e Maria Antônia comprou o sítio, há 23 anos, a intenção não era nem de transformar o local em um atrativo turístico, tampouco receber centenas de pessoas todos os dias para ver de perto as tantas espécies, que são criadas no local atualmente.

Mas, há cerca de 17 anos, os proprietários passaram a ser parceiros dos órgãos ambientais e começaram a receber aves apreendidas, com o objetivo de serem soltas na propriedade, e até para serem medicadas, já que algumas eram encontradas feridas. Nessa época, havia a liberação de criadouro legalizado.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Com o tempo, depois de receber aves com maus tratos, começou a se formar um plantel grande e há alguns anos contratamos a empresa Silvestre, que é especializada para cuidar de aves. Depois, alguns amigos e moradores da região sugeriram que abríssemos o sítio. Conversamos em família e resolvemos montar uma área e receber os visitantes”, contou Maria Antônia.

Atualmente o sítio possui autorização de zoológico. E, para custear a alimentação e todos os tratos dos animais, o casal resolveu abrir o Bioparque, no segundo semestre de 2021. “Temos uma equipe de profissionais que cuida e dá toda a assistência às aves, pois, além de tudo, o custo para manter toda a estrutura é alto”, destacou Maria Antônia.

Atualmente, cada fim de semana cinco estagiários, que são estudantes de veterinária e biologia, atendem aos visitantes. Todos são treinados pela equipe de especialistas, para que possam passar as informações sobre as espécies existentes no Bioparque.

Promoção para visitar o paraíso das aves

Até o próximo dia 30 de março, os moradores de Domingos Martins e de Marechal Floriano pagam meia entrada às sextas-feiras. Nos demais dias, o desconto é de 30%. A promoção é válida mediante a apresentação de comprovante de endereço de um dos integrantes da família, que deverá estar presente no dia.

Serviço

Como chegar: Rota dos Ipês, Chapéu, Soído de Cima, Domingos Martins, distante 8 km da Sede;

Funcionamento: sexta-feira (11 às 18h); sábado (8h30 às 18h) e domingo (8h30 às 18h). Entrada permitida até 16h30;

Carnaval: no período de Carnaval, entre sábado e terça-feira, o funcionamento será de 11h às 18h;

Valores: R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia (tem direito à meia entrada estudantes com a carteirinha, pessoas acima de 60 anos, doadores de sangue, professores e portadores de necessidades especiais). Os valores não incluem pescaria esportiva, tirolesa e pedalinho;

Tirolesa: R$ 30 por pessoa.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].