"Pânico": o drama de quem passou pela Rua Teresa na hora da chuva. Veja o vídeo!

Por Basílio Machado - Basílio Machado 83

As chuvas na cidade de Petrópolis (RJ) deixaram o país em alerta desde terça-feira (15). Com elevado número de mortos, sendo confirmadas até o momento 66 vítimas fatais, a tragédia deixou feridas abertas na cidade imperial. Um dos locais mais castigados foi a rua Tereza, que recebeu grande despejo de água, formando uma verdadeira correnteza. Foram verdadeiros momentos de pânico.

A rua Teresa ficou bastante destruída por causa da chuva, com lama e destroços por toda a via e carros amontados próximo de um posto de gasolina, que também foi atingido fortemente pela água. Diversas pessoas contaram o que passaram enquanto estavam no local.

“Saímos de casa no Sargento Boening por volta de 15h30 para fazer compras no Bingen. Ao voltar, na Whashington Luiz já encontramos a via alagada, retornamos pela Rua Teresa. Momentos de pânico, achamos que o carro seria levado. Ficamos isolados em um shopping até hoje de manhã. Estamos ilhados desde ontem. Dormimos no shopping”, contou o jornalista José Ângelo Costa, de 38 anos.

“Estava na oficina, a água começou a entrar, manobramos os carros, só deu tempo de tirar o carro da via, corremos para quebrar o muro porque tinha muita água acumulando aqui, escutamos um estrondo e desceu tudo. Muita gente gritando. Muita água, pedra. Assustador”, relatou o eletromecânico, Jhonatan Ramos, 33 anos.

Força tarefa

A prefeitura informou que a Secretaria de Defesa Civil montou um posto de comando na sede da unidade para o gerenciamento das ocorrências e organização das equipes de diferentes órgãos municipais, estaduais e federais. Mais 400 oficiais, entre os agentes municipais e os do Corpo de Bombeiros, Exército, Aeronáutica, polícias Militar, Civil e Rodoviária, atuam no suporte aos atendimentos e ações de recuperação dos locais afetados

Com informações do Diário de Petrópolis

