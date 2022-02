Pagamento dos servidores públicos estaduais será efetuado na próxima segunda-feira (28)

Por Redação - Redação 10

Advertisement

Advertisement

O depósito do pagamento do salário dos mais de 90 mil servidores do Poder Executivo do Estado, entre ativos e inativos, referente a fevereiro será efetuado na próxima segunda-feira (28).

Continua depois da publicidade

Também será pago o adiantamento do 13º salário aos profissionais que fazem aniversário neste mês, com exceção dos celetistas e daqueles que trabalham em regime de Designação Temporária (DT), pois recebem em dezembro.

Tendo em vista que o Projeto de Lei do Reajuste Linear foi aprovado após a data limite para fechamento da folha de pessoal, não será possível concedê-lo neste mês. Contudo, o pagamento será feito em março, com valores retroativos a fevereiro.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].