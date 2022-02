Nova pista do Aeroporto de Linhares vai receber homologação da Anac

Por Redação - Redação 6

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) vai homologar, na próxima segunda-feira (21), a nova pista do Aeroporto de Linhares. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, por meio de suas redes sociais na tarde desta sexta-feira (18). Casagrande havia se reunido no início desta semana com dirigentes da agência para tratar sobre o tema. A pista recebeu R$ 45 milhões em investimentos do Governo do Estado.

“Estávamos aguardando por esta homologação, pois o Aeroporto de Linhares vai trazer mais desenvolvimento para toda a região. Há um mês, estivemos no local para autorizar a reforma e ampliação do terminal de passageiros. Muito em breve, podemos ter voos comerciais em Linhares. A cidade e a região têm crescido muito através dos incentivos do Governo do Estado e da Sudene [Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste]. Assim vamos desenvolvendo cada vez mais a região, gerando mais empregos e renda para os capixabas”, comemorou o governador.

Após a homologação da pista e autorização para pousos e decolagens, o Aeroporto Regional de Linhares poderá receber voos comerciais de aeronaves de modelos até o Boeing 757/200. A administração do aeroporto compete à Prefeitura de Linhares. Segundo a Anac, a pista será homologada para voos VRF (Visual Flight Rules) diurno/noturno e turboélice.

A nova pista do Aeroporto de Linhares tem 1.860 metros de extensão e é fruto de um convênio entre o Governo do Estado e o Governo Federal assinado em 2011. Na época, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) ficou responsável pela elaboração do projeto e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) pela execução das obras.

No total, o Executivo Estadual investiu cerca de R$ 45 milhões, equivalente a 70% do valor do empreendimento, entre os custos do projeto, da obra, das desapropriações e remoção de obstáculos, entre outros serviços. A contrapartida do Governo Federal foi de R$ 18 milhões.

Terminal de passageiros

Importante para a conexão logística entre a região norte do Espírito Santo e os outros Estados do País, o Aeroporto Regional de Linhares está recebendo obras de reforma e ampliação no terminal de passageiros, que estão sendo realizadas pelo Governo do Estado. O valor do investimento é de R$ R$ 2.712.416,42, com prazo de execução de 12 meses.

As intervenções consistem na reforma e na ampliação da edificação existente, com a reformulação da fachada, das áreas internas e do estacionamento, visando a melhoria das condições físicas para a atração de passageiros, garantindo assim mais conforto, segurança e acessibilidade aos usuários.

