Nível do Rio Itabapoana sobe e causa alagamentos em Bom Jesus do Norte

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 27

Advertisement

Advertisement

A cidade de Bom Jesus do Norte registrou alta no nível no rio no último sábado (19). O Rio Itabapoana chegou a 3,50 metros, transbordando aproximadamente um centimetro a cada dois minutos.

Continua depois da publicidade

Como forma de alertar a população, a viatura da Defesa Civil passou pela cidade com a sirene e o giroflex ligados. Durante a ocorrência ainda foi registrada cerca de 750 pessoas desalojadas, mas que já retornaram para suas residencias.

Neste domingo (20), uma nova medição do rio foi feita e constatado que voltou a subir, atingindo a marca de 4,20 metros. ao todo 25 ruas da cidade estão alagadas, quatro famílias desabrigadas e 830 desalojados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].