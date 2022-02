Mutirão de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (19) - confira os locais

Por Redação - Redação 11

Advertisement

Advertisement

A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro (Semus) realizará um novo mutirão de vacinação contra a Covid-19 neste sábado, das 8h às 16h. Estarão disponíveis a primeira, segunda e terceira dose para pessoas a partir de 5 anos, bem como a quarta dose para maiores de 18 anos com imunossupressão. Haverá diversos pontos de vacinação, na sede e no interior do município.

Continua depois da publicidade

Na sede do município, a ação acontecerá nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Aquidaban, Vila Rica, Village da Luz, Jardim Itapemirim, Zumbi, Amaral, Aeroporto, Paraíso e, também, na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu. No interior, a ação acontecerá em todas as UBS.

Também haverá pontos de vacinação nos supermercados Casagrande (Guandu), Perim Center (Caiçara) e Sempre Tem (Coronel Borges).

No momento da vacinação, é necessário mostrar documento de identidade, cartão de vacinas e cartão do SUS ou CPF. No caso das crianças, é necessário, também, a presença dos pais ou responsáveis manifestando sua concordância. Em caso de ausência, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito.

Vacina pediátrica em locais específicos

Continua depois da publicidade

O público acima dos 6 anos poderá receber a vacina em qualquer um dos pontos disponíveis durante o mutirão. Entretanto, crianças de 5 anos sem comorbidades e as de 5 a 11 anos com comorbidades deverão ser imunizadas em uma das cinco UBS destinadas à vacinação pediátrica (Vila Rica, Jardim Itapemirim, Village da Luz, Aquidaban e Zumbi) ou na Policlínica Municipal.

“Temos realizado diversas estratégias para ampliar a cobertura vacinal, e os mutirões são muito importantes para alcançar pessoas que têm maiores dificuldades de comparecer nos pontos de vacinação em outros dias da semana. Esperamos que os cidadãos aproveitem mais essa oportunidade para colocar a vacinação em dia”, afirma o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Vacine-se e concorra a smartphones

Em Cachoeiro de Itapemirim, os moradores que estiverem com o esquema vacinal em dia concorrerão a três smartphones que serão sorteados pela Prefeitura. O sorteio será realizado em março, e tem como objetivo estimular a imunização da população.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Poderão participar: adolescentes de 12 a 17 anos que tomarem a primeira ou segunda dose; adultos de 18 a 59 anos que tomarem a dose de reforço – disponível após quatro meses do recebimento da segunda dose – e pessoas de 60 anos ou mais que tomarem a terceira dose (reforço), disponível, para este público, três meses após a segunda aplicação. Serão contabilizadas as vacinas aplicadas até o dia 25 de fevereiro.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].