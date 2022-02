Muniz Freire suspende aulas após surto de Covid-19 entre professores

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 81

Advertisement

Advertisement

As aulas da rede municipal de Muniz Freire, que iniciariam nesta segunda-feira (7), foram suspensas após um surto de Covid-19 entre professores. A decisão da Secretaria de Educação ocorreu após um número significativo de docentes ter resultado positivo para a doença em um mutirão de testagem, neste sábado (5).

Continua depois da publicidade

Com isso, as escolas receberão os estudantes de forma escalonada a partir desta terça-feira (8). Já na semana que vem, com o retorno dos professores afastados, os dias e horários serão cumpridos normalmente.

A Secretaria orienta que pais e responsáveis procurem as unidades onde as crianças estão matriculadas para receberem a planilha de aulas desta semana. Ou entre em contato por telefone com a secretaria dessas escolas.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].