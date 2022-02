Mulher morre em acidente na BR 101 em Itapemirim

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 96

Advertisement

Advertisement

Uma mulher de 67 anos morreu em um acidente na manhã desta segunda-feira (21), no quilômetro 401 da BR 101, no trecho que liga Itapemirim a Rio Novo do Sul. A batida ocorreu entre um Hyundai HB20 e um caminhão baú. A vítima estava sozinha no veículo.

Continua depois da publicidade

O trânsito precisou ser parcialmente interrompido, o que gerou um longo congestionamento. Peritos retiraram o corpo da vítima das ferragens e levaram para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

O HB20 com placas de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio, seguia sentido Norte. Já o caminhão trafegava no sentido Sul. O motorista do caminhão saiu ileso do acidente. A Polícia Rodoviária Federal não informou a dinâmica da batida.

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].