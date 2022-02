Mulher coloca fogo na casa após desentendimento com familiares em Iúna

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 89

Uma casa pegou fogo na localidade de Água Santa, em Iúna, na noite deste sábado (5). Por volta das 23h20, o Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar para atender a ocorrência.

Ao chegar no local a equipe identificou que o quarto da residência estava em chamas e se alastrava para o terraço da casa vizinha. Os bombeiros então, desligaram o disjuntor geral e entraram no local para combater o incêndio.

Como o fogo já tinha consumido boa parte do cômodo, os militares precisaram apagar os focos de incêndio que estavam nas vigas do telhado.

De acordo com moradores, o incêndio pode ter sido causado pela proprietária que estava no local e foi conduzida para a delegacia. Com o incêndio controlado, a residência foi isolada pelo risco de desabamento do telhado.

