Morador de Ibatiba vence sorteio do Guia A e ganha diária na Canto Verde Hospedaria

O Guia A realizou nesta semana o sorteio de uma diária para até quatro hóspedes, com café da manhã incluso na pousada Canto Verde Hospedaria, localizada no Caparaó. O vencedor é o morador de Ibatiba Fernando José Ribeiro.

Ele cumpriu todas as regras e faturou o prêmio, e já sabe quando vai aproveitar o fim de semana na região cercada por cachoeiras e belezas naturais: “Pretendo ir no primeiro fim de semana de março”, conta.

Localizada no Córrego Figueira, área rural há 2,5km do centro de Iúna (ES), a Canto Verde Hospedaria é refúgio em um verdadeiro paraíso. Inaugurada em outubro de 2020, ela oferece uma experiência completa para seus hóspedes.

Berço do Caparaó, Iúna é, sem dúvida, onde se encontram lindas e cristalinas cachoeiras. Entre as principais estão: Hidrolândia, Poço do Egito, Poço das Antas, Cachoeira do Segredo, Cachoeira do Rogério, Poço Quarentão, Pedra Roxa e muito mais.

O município é, ainda, conhecido como a terra do café, de onde saem os melhores grãos do Brasil. Quem tiver interesse, pode conhecer o processo de produção e comprar diretamente do cafeicultor.

Durante o verão, as temperaturas ficam em torno de 24 a 27 graus em dias ensolarados. Já durante a noite, o calor cai um pouquinho, por isso, é bom ter uma blusinha de frio sempre à mão. No inverno, as temperaturas podem chegar aos 7 graus.

