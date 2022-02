Monumento de bronze avaliado em R$ 30 mil é furtado de avenida em Cachoeiro

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 40

O busto em homenagem ao empresário José Félix Cheim, o ‘Chicrala’, avaliado em R$ 30 mil foi furtado da avenida que leva seu nome, conhecida como Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim. O monumento não foi mais visto desde a última segunda-feira (21).

O ex-vereador e advogado Higner Mansur foi quem percebeu a ausência do patrimônio público municipal e avisou aos familiares. A estátua foi inaugurada em setembro de 2003, para celebrar o centenário do nascimento do empresário. O monumento em bronze foi encomendado pela própria família.

A Prefeitura de Cachoeiro não confirmou o furto e informou a reportagem do AQUINOTICIAS.COM, que o caso é investigado pela Secretaria Municipal de Segurança. ]

No entanto, a A Polícia Civil disse que o monumento foi furtado e as equipes estão apurando o fato para identificar os duas. Os policiais seguem nas ruas atrás do monumento furtado.

