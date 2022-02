Ministro da Infraestrutura destaca construção da EF-118; ferrovia que ligará Sul do ES ao Rio de Janeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 28

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Gomes Freitas, destacou durante a solenidade de lançamento da Pedra Fundamental da Usina Termelétrica Gás Natural Açu II, ocorrida nesta terça-feira (1), a importância da construção da EF-118. A ferrovia ligará Anchieta e Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, e Cariacica, na Grande Vitória, ao Porto do Açu, no Rio de Janeiro. Segundo Freitas, o investimento ultrapassa R$ 100 bilhões.

“Temos criatividade, temos a vontade de resolver os problemas e a prova disso é o investimento que estamos realizando com as outorgas na EF-118, que ligará o Espírito Santo ao Rio de Janeiro.”, disse.

Para deputado federal capixaba e vice-líder do Governo na Câmara, Evair de Melo, o projeto de instalação da EF-118 é uma “ideia gigantesca, criativa e inteligente”.

“O nosso ministro Tarcísio se expressou de maneira brilhante. Com a excelente gestão do nosso presidente Jair Bolsonaro, o Brasil está em evidência, em destaque. Como foi dito por Tarcísio, o projeto da EF-118 é gigantesco, criativo e inteligente. Dessa forma estamos abrindo o mercado e criando novas oportunidades de emprego, gerando renda e levando mais alimento a mesa dos nossos brasileiros, levando dignidade à nossa gente”, afirmou de Melo.

Sobre a EF-118

A ferrovia se conectará com a malha concedida à MRS Logística, no município de Nova Iguaçu (RJ) e à Estada de Ferro Vitória-Minas, concedida à Vale, no município de Cariacica (ES). Interligará ainda os terminais portuários do Porto de Ubu em Anchieta (Espírito Santo), do Porto Central em Presidente Kennedy (Espírito Santo), o Porto do Açu e o Distrito Industrial de São João da Barra (situados no norte do estado do Rio de Janeiro), além do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ), em Itaboraí.

O projeto prevê um traçado de 577,8 km cortando 25 municípios, sendo 170 km no Espírito Santo e 407 km no RJ. O traçado contará com bitola mista (1,00 m e 1,60 m) em um trecho e bitola larga (1,60 m) na maior parte restante. A ferrovia terá rampa máxima de 1% em ambos os sentidos e um total de 6 túneis, 43 viadutos ferroviários, 130 pontes, 128 viadutos rodoviários, 117 passagens inferiores e 60 passarelas. Teve como diretriz evitar conflitos ambientais com as Unidades de Conservação Rebio União e Poço das Antas e minimizar conflitos socioeconômicos.

Parte da EF-118 será construída sobre o leito ferroviário da Linha do Litoral da antiga Estrada de Ferro Leopoldina, que no passado conectou Vitória e Rio de Janeiro, passando por Campos dos Goytacazes. O trecho aproveitado que liga a Região Metropolitana do Rio à cidade de Campos e está desativado desde 2007, embora seja concedido à Ferrovia Centro-Atlântica desde 1996. Com isso, espera-se diminuição nos custos com desapropriações. O projeto engloba a ferrovia conhecida anteriormente como Litorânea Sul, que conectaria Vila Velha a Cachoeiro do Itapemirim. A EF-118 margeará a BR-101 em grande parte do traçado, além de uma conexão com o Arco Metropolitano (BR-493) no Rio de Janeiro.

