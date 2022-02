Ministério Público pressiona e prefeito de Ibatiba suspende festas e eventos de Carnaval

Por Basílio Machado - Basílio Machado 29

Ao contrário de algumas prefeituras do litoral capixaba que resolveram manter o Carnaval ou flexibilizar os protocolos de segurança sugeridos pelo Estado, em Ibatiba a prefeitura vai cumprir a notificação do Ministério Público Estadual (MPES) e manter as restrições em relação às aglomerações durante e após o Carnaval, ou seja, “até que se estabeleçam condições de uma fase de recuperação da pandemia”.

O MPES, por meio da Nota Recomendatória 03/2022, assinada pela promotora Ana Maria Guimarães Braga, determinou ao prefeito Luciano Pingo que suspendesse as festas carnavalescas no município, que também não pode receber nenhum grande show ou realizar eventos de grande porte.

O prefeito acatou a decisão da promotora através do Decreto Municipal 014/2022, que traz como primeira consideração justamente a Notificação Recomendatória do MPES. Dessa forma, estão proibidos no município quaisquer eventos, públicos ou privados, em espaços abertos ou fechados, em comemoração ao Carnaval deste ano. Isso vale para bailes, blocos e aglomerações, carnaval de rua e eventos privados de qualquer espécie.

Conforme informou a assessoria de Comunicação da Prefeitura de Ibatiba, “os estabelecimentos que já funcionam à noite, como bares, casas de shows noturnas e restaurantes, podem funcionar normalmente, obedecendo os protocolos já pré-estabelecidos pela Vigilância Sanitária, incluindo, o limite de lotação de pessoas nos locais.

A Notificação

A Notificação do MPES considera que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) encaminhou um ofício circular, em janeiro, recomendando aos municípios que fossem tomadas medidas de enfrentamento para a nova expansão da Covid-19. Entre estas, a suspensão do Carnaval e dos grandes shows e eventos.

