Maternidade Unimed em Cachoeiro encerra programação de oficinas com dois temas inéditos

Acontecem nesta segunda (21) e terça-feira (22), respectivamente, a “Oficina Pediátrica” e a “Oficina de Pais” promovidas pela Maternidade Unimed, em Cachoeiro de Itapemirim. Os encontros são gratuitos e ocorrem de modo virtual, às 19h, pela plataforma Teams, para clientes e população em geral. Para participar, basta se inscrever pelo WhatsApp (28) 99993-1502.

“Os temas tratados nesta semana são novidades da programação de 2022. As oficinas auxiliam na preparação dos pais para a chegada do bebê. São uma forma compartilhar vivências, tirar dúvidas e reduzir a ansiedade para os assuntos relacionados à gravidez”, afirma a enfermeira e coordenadora da Linha Assistencial Materno-infantil da Maternidade Unimed, Gabriela Fraga.

A “Oficina Pediátrica” será conduzida pela pediatra e coordenadora da Linha Assistencial Materno Infantil da Maternidade Unimed, Grazielle Grillo, que abordará assuntos relacionados à primeira infância, primeiras vacinas, ganho de peso, testes que serão realizados no bebê ainda na maternidade e após a alta hospitalar, adversidades que podem ocorrer nos primeiros dias e meses do bebê, etc.

Já a “Oficina de Pais” tratará sobre o papel do pai e a importância dessa atuação para a maternidade, sendo uma preparação para os futuros papais sobre o que esperar desse momento e como ele pode atuar de forma ativa, estabelecendo vínculo importante com a mãe e o bebê. A capacitação será ministrada pelo médico obstetra Watson Viana.

Sobre as oficinas da Maternidade

As oficinas da Maternidade Unimed possuem uma programação mensal com seis temas para proporcionar conhecimento e tirar as dúvidas das gestantes e seus parceiros e familiares sobre as transformações físicas, emocionais e a rotina de quem passa por um processo de gestação. O calendário dos encontros pode ser acompanhado pelas redes sociais da Unimed Sul Capixaba (Facebook e Instagram).

