Mais de 900 pessoas estão desalojadas na região Sul por causa das chuvas

Por Natan Rodrigues

Um boletim emitido na manhã deste domingo (20), pela Defesa Civil do Espírito Santo, mostra que são quase mil pessoas desalojadas por conta das fortes chuvas que atingiram o estado.

Os maiores registros de desalojados são na região Sul, com 923 casos. Bom Jesus do Norte apresenta o maior número de pessoas fora de casa, com 830 desalojados. Depois, também da região Sul, vem Alegre com 91 casos e em seguida, Guaçuí com dois.

Bom Jesus registrou 15 desabrigados, São Mateus nove e Alegre três, totalizando 27 registros. Em Brejetuba, o boletim mostra uma pessoa ferida.

