Luz divina: Deputado capixaba quer igrejas e templos isentos de ICMS em conta de luz, água e telefone

Por Basílio Machado

Em ano eleitoral, vale tudo para agradar os eleitores, muitas vezes com benefícios e isenções de impostos. O problema é que a conta dessas benesses acabam sempre caindo nas costas do contribuinte, que vê a cada dia seus boletos aumentarem. Afinal, se um não paga, alguém vai herdar essa conta.

É o que pode acontecer caso o Projeto de Lei (PL) 578/2021, do deputado Vandinho Leite (PSDB), seja aprovado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Pelo PL, as igrejas e templos de quaisquer cultos deixarão de pagar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas contas de água, luz e telefone.

De acordo com a justificativa do deputado, as instituições religiosas já são isentas do pagamento de outros impostos federais, estaduais e municipais.

O deputado defende que haja isenção do ICMS cobrado na fatura de serviços, deixando as concessionárias de recolher tal imposto à Fazenda estadual. Para tal, a instituição religiosa deve fazer requerimento à prestadora do serviço, demonstrando a utilização do imóvel que ocupa.

No caso de o imóvel não ser próprio, deverá ser apresentado o contrato de locação, comodato, devidamente registrado, para comprovar o uso do espaço para realização de atividades religiosas.

As prestadoras de serviços, por sua vez, deverão se responsabilizar pela veracidade das informações declaradas pelos templos e igrejas, sob o risco e ônus de ter de arcar e recolher o ICMS ao Estado. A matéria está em análise das comissões de Justiça, Cidadania e Finanças.

Com informações da Ales

