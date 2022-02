Luís Henrique Anastácio empossado procurador-geral do Ministério Público de Contas biênio 2022-2023

Por Redação - Redação 37

Advertisement

Advertisement

O procurador Luís Henrique Anastácio da Silva foi empossado no cargo de procurador-geral do Ministério Público de Contas do Espírito Santo (MPC-ES), na última semana, durante sessão especial do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). Ele assume o comando para o biênio 2022/2023 em um segundo mandato consecutivo, e ficará à frente da instituição pela quarta vez.

Continua depois da publicidade

Após prestar compromisso público, Luís Henrique Anastácio discursou, abordando a pandemia causada pelo coronavirus e seus desafios.

Vivemos nesse biênio o momento mais difícil da nossa história da humanidade, a pandemia. Esse fato nos levou a perda do convívio de amigos e familiares. Afetou a saúde física e mental, inclusive das crianças. Esse evento nos trouxe vários desafios. Qual caminho a seguir? As soluções desafiadoras dentro desse processo necessitavam de respostas. Foram encontradas novas soluções e alcançados objetivos”, assinalou.

Fake news

Continua depois da publicidade

Anastácio ressaltou ainda que, por outro lado, um fator histórico, anterior à pandemia, se intensificou. “A pretexto de defender a liberdade de expressão, propõe-se a normalização do discurso racista, neonazista, homofóbico, discriminatório e de ataque ao estado democrático de direito, utilizando-se fake news”, frisou.

Em relação a esse movimento, salientou, a palavra é resistência. Nesse contexto, citou Nelson Mandela e Martin Luther King, dois grandes nomes mundiais da luta contra a opressão racial.

Prestação de contas

Advertisement

Continua depois da publicidade

Em seguida, o procurador-geral do MPC-ES empossado fez uma rápida prestação de contas desse último biênio em que esteve à frente da instituição. Destaca-se que ele também comandou o órgão no período de 2012 a 2015 e de 2020 a 2021.

Democracia

Por sua vez, o presidente do TCE-ES enfatizou que Luis Henrique Anastácio trouxe em seu discurso de posse um assunto desafiador para a humanidade e contemporâneo.

Parabenizo o discurso de Vossa Excelência. Os criminosos digitais que propagam fake news destroem a reputação de indivíduos e instituições em larga escala, de forma irreversível, e com capacidade, certamente, de subverter o resultado de eleições. Isso mundo afora. Isso é uma facada no coração da democracia”, destacou o conselheiro.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].