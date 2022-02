Itapemirim envia à Mimoso do Sul retroescavadeira e equipes operacionais

Por Redação - Redação 10

Em auxílio ao município de Mimoso do Sul, após o grande alagamento provocado pelas fortes chuvas do último domingo (20), a Prefeitura de Itapemirim, em solidariedade, enviou, nesta terça-feira (22), equipes operacionais e da Defesa Civil.

Além disso, a administração municipal também enviou uma retroescavadeira e um caminhão-pipa, para atuar na desobstrução de vias para liberação dos acessos a várias localidades do interior do município, socorro aos desabrigados e ajuda na recuperação das áreas atingidas pelas chuvas.

Na tarde desta terça-feira (22), o governador Renato Casagrande realiza um sobrevoo no município, para acompanhar os estragos causados pela chuva. Ele também se reunirá com o prefeito Peter Costa, para definir a ajuda do Estado para as pessoas que estão fora de suas casas.

