Ipaci abrirá agendamento on-line para censo previdenciário dos servidores

O Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim (Ipaci) realizará, nos próximos meses de março e abril, o censo previdenciário dos servidores públicos municipais efetivos, com o objetivo de manter sua base cadastral atualizada.

O censo será feito a partir de atendimento presencial agendado previamente e é obrigatório para todos os segurados do Ipaci: servidores dos Poderes Executivo (incluindo a Administração Indireta) e Legislativo, titulares de cargo efetivo, ativos, aposentados, pensionistas, licenciados ou cedidos pelo Município a outros órgãos e poderes.

O agendamento para atendimento deve ser feito a partir de segunda-feira (21) pelo site www.agendacenso.com.br/ipaci, que também poderá ser acessado via portal da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br). Nas páginas, também serão disponibilizados os formulários que precisam ser preenchidos com antecedência (clique aqui para baixá-los).

No atendimento presencial, que será realizado na avenida Pinheiro Júnior, 166, bairro Ibitiquara (próximo à Ponte Municipal), o segurado deverá estar munido de toda documentação constante no anexo I do Decreto 31253/2021.

Entre as ações realizadas durante o censo, estão a atualização ou correção de dados cadastrais, funcionais e financeiros dos ativos, inativos e pensionistas; coleta de biometria por impressão digital e imagem fotográfica facial do ativo, inativo, pensionista; verificação dos dados documentais dos ativos, inativos e digitalização dos documentos apresentados.

De acordo com o Ipaci, o censo é uma importante ferramenta de gestão das informações cadastrais dos servidores efetivos do município, que possibilita maior eficiência e eficácia do resultado atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Dúvidas sobre o procedimento poderão ser sanadas por meio do telefone 28 99923-3919.

Novo sistema de gestão previdenciária

Os dados coletados e digitalizados durante o censo previdenciário serão utilizados para a implantação do novo Sistema Integrado de Gestão Previdenciária Municipal, que contará com oferta de serviços aos servidores municipais por aplicativo de celular.

Entre as vantagens do novo sistema, está a possibilidade de realização de diversas ações pela internet, sem necessidade de deslocamento do segurado até o Ipaci, como recadastramento anual de dados. Por meio do aplicativo, os segurados também poderão fazer simulação de benefícios (como regras de aposentadoria) e, no caso dos aposentados e pensionistas, prova de vida por meio de reconhecimento facial.

