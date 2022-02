Imposto de Renda 2022: Quem não precisa declarar? Tire suas dúvidas!

Por Redação - Redação 19

A declaração do Imposto de Renda (IR) de 2022 está se aproximando e muitos contribuintes têm dúvidas sobre quem está obrigado a enviar a declaração este ano, ajudaremos nesta questão.

O IR é uma obrigação anual que deve ser apresentada por milhões de contribuintes residentes no Brasil todos os anos, entretanto, muitos cidadãos não sabem se devem ou não apresentar a Declaração do Imposto de Renda.

Quem não precisa entregar o Imposto de Renda em 2022?

Cerca de 35 milhões de cidadãos brasileiros devem ser obrigados a enviar o Imposto de Renda em 2022, para os que estarão obrigados a enviar a declaração este ano, já é o momento de se organizar.

Entretanto, como saber quem não está obrigado a declarar o Imposto de Renda este ano? É simples, é só saber quem está obrigado a declarar, se você não estiver incluído em nenhum grupo, não é preciso declarar.

A Receita Federal ainda não divulgou as Regras para 2022, mas, como não houve mudanças na legislação do IR, provavelmente as regras de 2021 serão as mesmas deste ano.

Quem deve declarar o IR este ano?

Como citado no tópico anterior, para descobrir quem está não precisa declarar o IR este ano, é preciso saber quem está obrigado a enviar a declaração.

Com base nas regras de 2021, veja abaixo quem deve estar obrigado a declarar o Imposto de Renda em 2022:

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70;

Quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40.000;

Quem até o último dia de 2021, tinha posses somando mais de R$ 300 mil;

Quem obteve receita bruta anual decorrente de atividade rural em valor acima do limite de R$ 142.798,50;

Quem declarou em qualquer mês de 2021, um ganho de capital na venda de bens ou realizou operações na Bolsa de Valores;

Quem optou pela isenção de imposto na venda de um imóvel residencial para comprar outro dentro de 180 dias;

Todos que passaram a morar no Brasil em qualquer mês de 2021 e continuava nessa condição até o último dia do ano passado.

