Turismo brasileiro tem nos destinos locais o caminho para o crescimento

O impacto da pandemia na economia mundial foi desastroso. Indústrias paradas, comércio fechado e viagens canceladas. A cadeia do turismo foi afetada de todas as formas possíveis. Para dar uma ideia das perdas, o setor deixou de faturar, somente em 2021, cerca de R$ 214 bilhões, segund oa Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo (CNC). Desde o começo da pandemia, em 2020, até dezembro de 2021, o total de perdas chegou a R$ 473,7 bilhões.

Mas, resiliente que é, o setor começa a volta por cima . Os turistas, que antes optavam por destinos internacionais, olham para o próprio quintal e percebem as belezas que os cercam. Nos buscadores da internet, a procura por lugares próximos à natureza cresceu de 10% para mais de 50%. Prato cheio para um país, como o Brasil, recheado de belezas. Prato cheio para o Espírito Santo, com seu mar e suas montanhas esperando por visitantes.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo, Nerleo Caus fala, nesta entrevista, sobre como o turismo doméstico pode crescer nos próximos anos e como a pandemia pode ter mudado o perfil de viagem de turistas de alta renda. Ele ressalta que é o momento de aproveitar esse novo olhar do visitante para investir na infraestrutura e abrir as portas para os investidores.

Com a pandemia, as viagens internacionais estagnaram. E o turismo doméstico, também sentiu essa crise?

Esse movimento de queda não foi só aqui. Foi em todo planeta. Mas as pessoas se interiorizaram e muitos buscaram a natureza e a reflexão. Antes de 2019, as buscas na internet por turismo de natureza era de, no máximo, 10%. Com a pandemia, esse percentual subiu para 54%. E onde está a maior exuberância tropical do planeta? No Brasil! Onde está a maior capacidade hídrica? Lagos, costa marítima? No Brasil! Depois da pandemia, a forma de fazer turismo, mudou. E o Brasil se beneficiou muito desse movimento. No mundo, hoje, são 1,5 bilhão de turistas. O Brasil contribui em 100 milhões para esse número. Desses, 11 milhões são de classe alta, que gastavam muito no exterior e, hoje, estão gastando em viagens pelo país.

E isso vai refletir no crescimento do setor nos próximos anos?

Exato. Temos, no Brasil, duas mil pousadas de alto luxo e 147 hotéis de alto padrão em construção. Dessa forma, com esses 11 milhões de turistas de alta renda que estão conhecendo destinos por aqui, o turismo interno floresceu. O Brasil tem muito a oferecer. Considere a exuberância da nossa geografia, nossas ilhas, uma temperatura média excelente. Não temos desastres naturais. Assim, a pandemia, com todo o infortúnio que trouxe ao mundo, gerou essa mudança no turismo, que beneficiou Brasil.

São oportunidades que se abrem diante da crise…

Mas, olhando a história do turismo do Brasil, temos uma visão melhor do que está acontecendo e dos passos a serem tomados. Veja que o custo da passagem aérea por aqui ainda é o mais alto do mundo. Aliás, além de serem poucas empresas aéreas, existe ainda o canibalismo tributário. Um avião que sai de Guarulhos e vai para o Rio Grande do Norte paga ICMS sobre o combustível, o que significa falar em quase 40% do custo da viagem com impostos sobre o combustível. E esse mesmo avião, se sair para Miami, não paga ICMS. Isso penaliza o turismo interno.

Isso afugenta quem quer viajar e fazer turismo pelo país…

Sim. Há mais exemplos, agora voltados para investidores, como a licença ambiental. Três anos para tirar uma licença ambiental é algo inaceitável. Qualquer lugar do mundo tem mais agilidade. Precisamos reavaliar esse processo e ver que o turismo é um grande negócio, mas precisa de agilidade. A Espanha, por exemplo, estava falida. Decidiram apostar no turismo e hoje é um dos destinos mais procurados no mundo.

O senhor acha que o turimo pode ajudar de forma mais incisiva no crescimento econômico?

Na minha opinião, nosso futuro está no agronegócio e no turismo. Hoje, não temos como competir no segundo setor. Um carro produzido no país é caro, especialmente por causa dos impostos. Assim, a competição com os importados chega a ser injusta. O turismo, por outro lado, é emergente. Já temos tudo aqui para atrair os visitantes. Mas precisamos ver, nesse emaranhado, que ainda há a presença muito forte da mão do Estado no caminho do investidor. O Estado deve ser leve, pois o capital não aguenta desaforo e busca outros destinos.

É um país que tem tudo para oferecer os melhores destinos, não é?

Certamente. E eu adoraria ver o Brasil entre os maiores destinos do mundo, ter um turismo e um agronegócio forte. Aqui não temos problemas. Então, se jogarmos um caroço de feijão na rua, ele nasce. Agora, é preciso deixar o capital chegar e regular. Ou seja, é como liberação de jogos. Sou a favor de liberar jogos com arte. Fazer espetáculos. Daí, a pessoa vai frequentar o show, fazer compras e, se quiser ir no cassino jogar, joga. Dessa forma, o mercado se regula.

O senhor já sente esse movimento de valorização do turismo?

Sim. Mas é importantíssimo dar visibilidade e também infraestrutura para quem vai visitar o lugar. Tem que ter sinal de celular, sinalização, boas estradas. Tendo isso, a própria natureza instalada já faz o empreendedor gerar algo. Primeiro uma cantina, que gera uma pousada, que vira um hotel. Existe esse novo olhar. Vi com muito bons olhos esse movimento feito pela Secretaria de Turismo do Espírito Santo de encampar locais que antes eram menos falados. Veja como receberam visibilidade lugares belíssimos como Caparaó, Vale do Empoçado, Anchieta. Então, esse é o caminho para fortalecer o setor turístico.

