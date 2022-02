Ilha da Luz é próxima parada do ponto itinerante de testagem para Covid

Por Redação - Redação 37

Advertisement

Advertisement

O pavilhão da Ilha da Luz é o espaço que vai receber, na próxima semana, o ponto itinerante de testagem para Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro.

Continua depois da publicidade

O serviço será realizado de segunda (7) a sexta-feira (11), no período da manhã, com distribuição diária de 300 senhas a partir das 8h.

Pessoas com e sem sintomas da doença podem fazer o teste. Quem testar positivo receberá orientações no local e já sairá com o atestado médico para cumprimento de período de isolamento.

O teste realizado é o de captura de antígeno (TRAg), em que há coleta de material pela garganta ou nariz (swab). O resultado aparece em cerca de 15 minutos, com grau de precisão de mais de 90%.

Continua depois da publicidade

“Seguimos na estratégia de ampla testagem em Cachoeiro. No ponto itinerante, o procedimento é realizado de forma rápida, o que contribui para que as pessoas que apresentarem resultado positivo para a presença do vírus possam realizar o isolamento indicado, diminuindo a circulação do vírus e, consequentemente, o número de pessoas infectadas”, ressalta o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

O pavilhão da Ilha da Luz será o quinto local a receber o ponto itinerante de testagem de Covid-19, que, nas últimas semanas, realizou 7,8 mil testes na região central de Cachoeiro.

Testagem e vacinação nas unidades

Advertisement

Continua depois da publicidade

Cachoeiro oferece testagem a pessoas com sintomas leves de Covid nas Unidades Básicas de Saúde – UBS (de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h). Nesses locais, são disponibilizados, diariamente, 40 testes para identificar a doença.

Além disso, também são realizados testes nos prontos atendimentos municipais (24 horas), que devem ser procurados somente por pessoas com sintomas respiratórios mais graves, como falta de ar, febre alta e dores intensas.

A vacinação contra a Covid-19, por sua vez, ocorre de segunda a sexta, das 8h às 15h, nas UBS e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde).

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].