Homem é preso com drogas na cueca em Jerônimo Monteiro

Um homem de 27 anos foi preso por policiais militares com drogas, na noite desta quinta-feira (3), em Jerônimo Monteiro. Equipes da PM faziam patrulhamento na região das “Casinhas Populares”, quando viram o suspeito, que estava em uma moto, entrar em uma estrada rural ao ver a viatura.

Os policiais decidiram ir atrás do motociclista e o abordaram pouco depois. As drogas – sendo seis buchas de maconha, uma porção dessa mesma droga e dez pedras de crack – estavam escondidas na cueca do suspeito.

De acordo com a PM, o homem foi condenado por porte ilegal de arma de fogo, roubo, tráfico de drogas, estava com tornozeleira eletrônica e tinha mandando de prisão em aberto emitido pela Justiça de Guarapari. Ele foi levado para a 6ª delegacia Regional de Alegre. Já a moto foi apreendida e levada para o pátio credenciado do Detran e Guaçuí.

