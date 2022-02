Homem é preso após efetuar disparo durante Carnaval em Marataízes; criminoso estava foragido

Por Redação - Redação 56

Um homem foi preso na madrugada desse domingo (27), durante policiamento preventivo na Praia Central, em Marataízes.

Segundo informações da Guarda Municipal, uma equipe foi informada de que havia ocorrido um disparo, próximo ao palco onde estão ocorrendo os shows do Carnaval. Com apoio do videomonitoramento, foi possível encontrar o suspeito, que estava dentro de um banheiro.

Com ele foi encontrado um revólver calibre 38 e munições. O homem e os objetos apreendidos foram levados à Delegacia da Polícia Civil de Marataízes. No local também foi constatado que o criminoso estava com mandado de prisão em aberto.

A Guarda Municipal ainda informou que o policiamento segue reforçado na região, para trazer tranquilidade durante todo o Carnaval de Marataízes.

