HIFA de Cachoeiro é mais uma vez contemplado em sorteio da Nota Premiada

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA), está em festa com mais um sorteio do programa Nota Premiada, do Governo do Estado, que visa controlar a efetiva emissão dos documentos fiscais e verificar a correta aplicação dos recursos públicos. Desta vez, três pessoas que escolheram a instituição foram contempladas com prêmios nos valores de R$ 20 mil, R$ 5 mil e R$ 2,5 mil, sendo um para a Unidade de Guarapari e dois para Cachoeiro de Itapemirim.

“Mais uma vez o HIFA mostra a sua força social e se destaca novamente no programa. Nos sentimos muito gratos por escolherem o nosso hospital para ser contemplado e agradecemos pela participação da população”, disse o superintendente da Instituição, Jailton Alves Pedroso.

O resultado é um incentivo para quem ainda não se cadastrou, já que outros sorteios acontecerão ao longo do ano. Para se cadastrar é simples: basta acessar o site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br e cadastrar o seu CPF e toda vez que realizar compras solicitar que inclua o CPF na nota.

Em janeiro foi realizado o 1º sorteio do programa e 15 pessoas foram sorteadas com prêmios em dinheiro entre R$ 2,5 mil a R$ 20 mil no sorteio mensal e, R$ 100 mil no especial anual. A grande sortuda que levou para casa o prêmio maior foi Mirella Silva Santos, de Cachoeiro de Itapemirim, também colaboradora do HIFA.

“Agora, mais do que nunca, eu continuo pedindo para colocar meu CPF nas notas fiscais. Isso em todos os estabelecimentos, independentemente do valor da compra. Falei para todo mundo se cadastrar também e agora, todos da minha família, meus amigos, conhecidos também estão fazendo o mesmo”, disse a vencedora, que além de exercer a cidadania fiscal, pretende utilizar o valor do prêmio para iniciar um negócio próprio.

HIFA Aquidaban tem nova Diretoria Clínica

Outra novidade anunciada diz respeito a nova Diretoria Clínica do HIFA Aquidaban. Na última semana, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM-ES) esteve no HIFA representado pelo Joaquim Serafim para reconhecer a nova Direção Clínica do HIFA Sumaré. Quem assume o cargo é o infectologista Dr. Daniel Junger, seu vice é Dr. Bruno Salgado.

“É muito gratificante e estimulante assumir a Direção Clínica no atual momento, por ser tratar de um desafio. O Aquidaban é um hospital que vem crescendo em sua complexidade, absorvendo novas competências, recebendo serviços que até então estavam no HIFA Sumaré. Nós temos profissionais muito competentes e experientes em suas funções, principalmente, os que assumem cargos de gestão, e isso resulta em uma sinergia de esforços e competências que nos inspiram e nos estimulam a enfrentar os desafios que estão por vir”, disse Dr. Daniel.

O Conselho também reconheceu a posse dos novos membros da Comissão de Ética Médica composta por Dr. Hudson José Cacau Barbosa, Dra. Nayara Jyovana Marques Rocha e Dra. Pâmela Pittelkow Silva, como membros efetivos; e Dra. Gabriella Vilela Gabrieli, Dr. José Arnaldo Scarpino Neves e Dr. Watson Pablo Bizarro, como suplentes.

O HIFA Aquidaban será o mais moderno hospital de pediatria do Estado, com total de 140 leitos, incluindo UTI pediátrica, moderno Centro Cirúrgico e unidades humanizadas para a ampliação do atendimento pediátrico em Cachoeiro de Itapemirim.

