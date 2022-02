Guarda Civil Municipal retoma ronda escolar na rede de ensino de Cachoeiro

Por Redação - Redação 16

Com o início do ano letivo nas escolas municipais de Cachoeiro de Itapemirim, em fevereiro, a Guarda Civil Municipal (GCM) retomou as atividades do projeto Ronda de Prevenção Escolar (Rope). O projeto consiste em visitas periódicas patrulhamentos diários na porta das unidades, para que os pais também recebam orientações relacionadas a segurança.

Com o tema “Volta às aulas com segurança”, os usuários do sistema de ensino estão recebendo informações sobre como acionar as forças de segurança em situações de risco.

Também são dadas dicas de segurança para os alunos, como evitar pontos com pouca movimentação e não andar com aparelho celular ou carteira em mãos no caminho para a escola. Para funcionários, uma das orientações é para que sempre avisem os pais ou responsáveis sobre mudanças de horários nas atividades.

“A Guarda Civil Municipal realiza patrulhamento e está apostos para atender pedidos de ajuda. Mas é fundamental trabalhar preventivamente, o que depende tanto das forças de segurança, quanto da comunidade escolar como um todo”, afirma o secretário municipal de Segurança, Francisco Inácio Daroz.

Confira as dicas de segurança da Guarda Civil Municipal:

Pais – É preciso evitar mexer em bolsas ou carteiras para entregar dinheiro às crianças no trajeto para as escolas, e não é recomendável que o aluno carregue objetos de valor. É importante que as crianças decorem seu nome completo, endereço, telefone e nome dos pais ou responsáveis, informações que também devem ser anotadas em uma caderneta colocada junto com o material escolar. Também é muito fundamental saber os horários de entrada e saída e trajeto percorrido pelos filhos e ter o contato de colegas e pais. Estudantes devem ser orientados, ainda, a evitar contato com estranhos e não pegar carona com desconhecidos. Caso algum estudante seja visto aparentando estar assustado ou perdido, é necessário dar apoio e, se for preciso, ligar para a emergência (190 ou 153) e solicitar a presença da Guarda Civil Municipal e Ronda de Prevenção Escolar.

Aluno – Evite ir sozinho para a escola. Se não puder ir com pais ou responsáveis, procure andar em grupo. Se possível, combine com colegas ou vizinhos que façam o mesmo caminho e escolha sempre o trajeto mais seguro e movimentado. Procure andar sempre na calçada e atravessar na faixa de pedestres. Olhe atentamente para os dois lados e preste atenção nas cores do semáforo. Não aceite carona, alimentos ou presentes de estranhos. Só aceite carona no caso de estar previamente avisado e autorizado pelos pais ou responsáveis. Caso a pessoa insista, peça socorro.

Escola – A instituição deve estar atenta à segurança dentro e fora da escola, observando pessoas suspeitas nas proximidades que possam abordar algum estudante. É importante que os funcionários orientem e cuidem dos alunos, pois os arredores da escola são locais que também estão sujeitos a assaltos, acidentes e situações de risco.

