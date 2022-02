Governo do Estado vai conceder benefícios do ICMS para empresas de Alegre

Por Redação - Redação 27

Advertisement

Advertisement

O Governo do Espírito Santo vai conceder benefícios fiscais referentes à cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), para as empresas sediadas no município de Alegre, no Sul do Estado. Essa medida é mais uma para mitigar os efeitos das fortes chuvas que afetaram o município na última quarta-feira (16).

Continua depois da publicidade

A autorização foi confirmada na última quinta-feira (17), na 345ª reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Com isso, as empresas que recolhem o ICMS no município de Alegre ficam isentas do imposto nas aquisições de equipamentos.

Da mesma forma, as empresas do município passam a ter 180 dias a mais para o pagamento do ICMS incidente sobre as operações ou prestações realizadas nos meses de fevereiro a abril de 2022. Por fim, também poderá ser feito o parcelamento referente às operações, que poderá ser recolhido em até seis parcelas mensais, sem quaisquer acréscimos de juros, multas ou demais acréscimos legais.

“Nós estamos solidários a todos os moradores e empresários atingidos pelas fortes chuvas. Sabemos que os empreendedores precisarão de ajuda para se reerguer e o começo dessa ajuda é a prorrogação do prazo das obrigações das empresas”, disse o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé.

Ajuda do Governo Federal

Continua depois da publicidade

O tema ainda precisará ser debatido e aprovado pelos deputados estaduais antes de entrar em vigor.

No mesmo dia (17), mais cedo, em visita ao município de Alegre, o governador do Estado, Renato Casagrande, disse que vai solicitar ao Governo Federal que seja permitida a liberação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pessoas atingidas pela chuva.

“Também estamos estudando outros benefícios, como o Cartão Reconstrução ES, que foi um instrumento criado pelo Governo do Estado para atender a famílias que perderam bens em decorrência de tragédias desse tipo”, acrescentou Renato Casagrande.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].