Governo do Estado entrega 25 mil chromebooks para alunos da EJA

Por Basílio Machado - Basílio Machado 12

O Governo do Estado iniciou a entrega dos 25 mil chromebooks para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com a entrega dessa remessa, o Estado conclui a distribuição de 60 mil equipamentos para estudantes da Rede Estadual, iniciada no ano passado. O ato solene ocorreu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Mário Gurgel, em Vila Velha, com a presença do governador Renato Casagrande.

Ao todo, o Governo do Estado está investindo R$ 144.769.800,00 na distribuição de 60 mil chromebooks para estudantes da Rede Estadual. A ação faz parte da política de ampliação do uso de tecnologia e inovação nos processos educativos das escolas estaduais.

Além do corpo discente, o Estado concedeu um benefício de R$ 5 mil aos professores para aquisição de computadores, além de uma ajuda de custo mensal para apoio à contratação do plano de internet.

“Estamos aqui completando a entrega dos 60 mil chromebooks para nossos alunos, fazendo uma escola do futuro no presente”, destacou o governador Casagrande.

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, também participou da solenidade e falou sobre a importância de mais esse investimento na educação.

“Gosto sempre de citar uma frase de Paulo Freire [educador e filósofo brasileiro]: ‘A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo’. Com esse olhar social, o Governo está transformando a educação, fazendo importantes entregas mesmo durante essa pandemia. Isso só é possível quando se tem sensibilidade e empatia”, pontuou.

