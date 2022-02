Governador assina decreto que altera tributação para setor de autopeças

Por Redação - Redação 11

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, nesta segunda-feira (07), o Decreto nº 5078-R, que altera a forma de tributação para as empresas do setor de autopeças. A solenidade de assinatura simbólica da norma aconteceu no Gabinete do Governador, no Palácio Anchieta, em Vitória. A norma já está em vigor desde a última terça-feira (1º).

De acordo com o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, a portaria não altera as alíquotas dos produtos, mas muda o momento de pagamento dos impostos. “Com esse texto, as empresas não serão obrigadas a recolher o imposto no momento da compra, mas após a venda dos produtos. Isso representa uma melhoria muito grande no fluxo de caixa das empresas”, observou.

Altoé destaca ainda que este é um passo muito importante para a competitividade das empresas situadas no Espírito Santo. “Nos próximos meses, vamos fazer um acompanhamento minucioso da arrecadação deste setor. A expectativa é que, com o aumento da competitividade e a atração de novas empresas, nós consigamos, no longo prazo, aumentar a arrecadação vinculada a este setor”, acrescentou.

O presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo (Sincades), Idalberto Luiz Moro, comemorou a alteração. “A publicação do decreto é uma vitória para o setor atacadista. É uma medida que vem sendo reivindicada por nós há bastante tempo. Com a mudança, a arrecadação no Espírito Santo vai aumentar e a competitividade no segmento de autopeças, um dos principais da economia capixaba, também. A decisão é benéfica para as empresas, cidadãos e para o Estado”, pontuou Moro.

O Decreto nº 5078-R, de 31 de janeiro de 2022, foi publicado na edição da última terça-feira (1º) do Diário Oficial do Estado, assim como a Portaria Sefaz nº 013-R, de 31 de janeiro de 2022, que trata sobre o mesmo assunto.

