FOTOS | São José do Calçado tem ruas alagadas e prefeitura ainda contabiliza estragos

São José do Calçado é outra cidade da região Sul, que foi castigada com as fortes chuvas das últimas 24 horas. Mais de 43 milimetros de água caiu no município, inundando ruas que ficaram cobertas de lamas.

A prefeitura está fazendo o levantamento da situação da cidade. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve durante a madrugada deste domingo (20), nos pontos mais críticos da cidade.

Um balanço com as principais ocorrências, ainda será divulgado pela Defesa Civil. Não há registro de feridos, desabrigados ou desalojados na cidade.

