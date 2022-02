FOTOS | Distrito em Alegre é atingido por forte chuva e Defesa Civil emite alerta

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 460

Durante este sábado (19) uma forte chuva atingiu a cidade de Alegre, deixando ruas do distrito de Café alagadas. Outra preocupação é com o rio que está acumulando água e tem subido o nível. A Defesa Civil emitiu um alerta para a cidade através de uma rede social.

A prefeitura orientou os moradores dos bairros: Prainha, Vila do Sul, Vila Reis e Vila Viana, a manterem atenção ao aumento do nível de água do rio. Os bairros ribeirinhos, precisam redobrar ainda mais os cuidados de acordo com o órgão.

O comunicado destaca ainda, os telefones da Defesa Civil de Alegre. Os contatos podem ser feitos pelo 193 ou pelo celular (28) 9 9929-4707.

