Família fica desaloja e casas são interditadas após chuvas em Itapemirim

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 55

A cidade de Itapemirim foi um dos municípios da região Sul, que teve prejuízos causados depois das fortes que caíram no estado nesta semana. Duas casas foram interditadas, famílias ficaram desalojadas e uma pessoa ficou ferida.

De acordo com o boletim da Defesa Civil do Espírito Santo, na terça-feira (1), por volta das 22h30, foi registrado um deslizamento de terra sobre um muro e uma casa acabou atingida. A parede da residência que fica no bairro Namitalla Ayub chegou a cair, deixando três pessoas desalojados e uma mulher ferida. A vítima teve ferimentos leves foi medicada e passa bem.

Durante uma vistoria do órgão, foi constato que as paredes, o telhado e a estrutura da casa estavam comprometidas e haviam risco alto de cair. A família foi orientada a deixar o local, mas se recusaram.

Já nesta quarta-feira (2), uma outra casa no mesmo bairro, precisou ser interditada pela prefeitura. De acordo com a Defesa Civil, a família também foi orientada a deixar o local já que havia novos riscos de desmoronamento do muro da casa de cima.

De acordo com a Prefeitura de Itapemirim, foi oferecido locais para os integrantes das famílias se abrigarem, mas eles se recusam a sair do imóvel mesmo as residências apresentando riscos.

