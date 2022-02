Família de jovem que teve barriga cortada em Guarapari alega fakenews e diz que vítimas foram alvos de criminosos 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 34

A família do rapaz que teve parte do intestino retirado após um corte profundo na barriga, no último dia 16, em Guarapari, informou por meio do advogado Lécio Machado, que as informações sobre a suposta “cirurgia” são mentirosas e que, na verdade, o casal foi alvo de criminosos.

Segundo nota, os jovens, ambos de 20 anos, participavam de um luau, na praia do Ermitão, quando foram atacados pelos suspeitos, que ainda são desconhecidos. As famílias classificaram o episódio como “ação criminosa e violenta” e afirmaram que estão colaborando com as investigações. No entanto, preferem manter o caso em sigilo.

A história ganhou repercussão no último final de semana, quando, nas redes sociais, internautas especularam a seguinte versão: os jovens estariam numa praia isolada e, sob efeito de drogas, participavam de um evento entre amigos.

A menina – que supostamente seria estudante de medicina – teria dito que tinha o sonho de realizar um cirurgia e, foi aí, que o rapaz, também sob uso de entorpecentes, permitiu que a jovem fizesse o procedimento. Entretanto, a família diz que a versão é fantasiosa e que, lamentavelmente, teve grande repercussão.

O caso segue em apuração por meio da Delegacia Regional de Guarapari. Os casal segue em recuperação e passa bem.

