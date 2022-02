Estrela empata com o Rio Branco de Venda Nova e se distancia da liderança do Capixabão

Por Redação - Redação 23

No último domingo (13), o Estrela do Norte foi até Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo, para enfrentar a equipe do Rio Branco pela terceira rodada do Campeonato Capixaba de 2022.

A partida terminou empatada em 1×1, e a equipe cachoeirense caiu para quarto lugar na tabela de classificação, perdendo a chance de seguir na liderança da competição

Com os empates do Vilavelhense e Vitória em 2×2, e do Real Noroeste e Rio Branco em 1×1, o Estrela continuaria na liderança da competição com uma vitória simples. No entanto, viu os adversários se distanciarem e chegada no Nova Venécia para a briga das primeiras posições, depois de vencer por 4×1 o CTE Colatina.

O confronto, no estádio Olímpio Perim, foi marcado por muita chuva. O Estrela saiu na frente com o atacante Rafael Castro, que abriu o marcador no primeiro tempo. No segundo tempo, Edu Capetinha empatou a partida.

Com o empate, o Alvinegro cai para a quarta colocação com cinco pontos. Com apenas dois pontos, o Rio Branco segue sem vencer na competição, e ocupa a 7ª colocação na tabela de classificação.

O Estrela do Norte volta a campo na próxima segunda-feira (21), para enfrentar a equipe do CTE Colatina, lanterna da competição. A partida será no estádio Mário Monteiro, o Sumaré, às 21h.

