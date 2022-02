Escolas municipais de Cachoeiro apostam em cenografia infantil para encantar alunos

Por Redação - Redação 46

Advertisement

Advertisement

As escolas municipais de educação infantil de Cachoeiro de Itapemirim estão investindo na instalação de novos espaços lúdicos e acolhedores para seus alunos, com inspiração no conceito de cenografia pedagógica.

Continua depois da publicidade

Em duas delas, esses cantinhos acabam de ficar prontos e serão novidades para os estudantes no início do ano letivo, na segunda-feira (7).

Na Emeb “São Vicente”, que fica no distrito de mesmo nome, os pequenos poderão interagir com boxes cenográficos de pet shop, oficina mecânica, mercadinho e cozinha. Também foram adquiridas mesas e banquetas em formato de disco voador.

Na Emeb “Dr. Pedro Nolasco Teixeira Resende”, no bairro Paraíso, os atrativos do cantinho são uma árvore cenográfica, banquinhos com formato de animais, além de boxes interativos com diferentes temas.

Continua depois da publicidade

Para que todas as unidades com alunos de 0 a 5 anos – creche e pré-escola – da rede municipal de ensino implementem esses espaços, a Secretaria de Educação de Cachoeiro fez repasse de recursos por meio de uma edição do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE) específica para projetos de cenografia pedagógica. Dezoito escolas já executaram e 32 implantarão ao longo deste ano.

A secretária municipal Educação, Cristina Lens, destacou que a ação está alinhada com as práticas pedagógicas da proposta curricular da educação infantil, que devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, como forma de estimular a curiosidade, o encantamento, a indagação e o conhecimento das crianças.

“É fundamental buscarmos estratégias pedagógicas que tornem a escola um espaço ainda mais agradável e acolhedor, favorecendo a aprendizagem não apenas em sala de aula, mas também fora dela, nos ambientes de chegada, convivência e deslocamento das crianças”, frisou Lens.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].