ES orienta municípios a implementarem vacinação de crianças contra Covid nas escolas

A Secretaria de Estado da Saúde está orientando os municípios a adotarem estratégias de vacinação das crianças contra a Covid-19 nas escolas. As informações foram dadas pelo secretário de Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva, na tarde desta terça-feira (8).

“Temos orientado municípios adotarem estratégias de vacinação nas escolas, que são reconhecidas como o melhor espaço para vacinar as crianças. A Coronavac, especialmente, é muito pouco reatogénica, provoca poucos eventos adversos leves e moderados e não há registros de eventos adversos graves em crianças. Por isso, pode ser aplicada com facilidade logística e segurança assistencial nas crianças nas escolas”, avaliou o secretário.

Ele salientou, ainda, que a imunização dos pequenos não pode ser item obrigatório para a matrícula. “A vacina foi incluída no calendário de vacinação a partir dos cinco anos. No entanto, não entrou como vacina obrigatória. Por isso, é exigida a completude de vacinas obrigatórias e as recomendadas serão apontadas como faltantes no calendário”, explicou.

No entanto, segundo o secretário, algumas legislações reconhecem a imunização dos pequenos como direito fundamental, mesmo quando se trata daquelas que são apenas recomendadas pelas autoridades sanitárias. “Mas, por força de normas do Estado e do Ministério da Saúde, a vacina contra a Covid não é obrigatória para a matrícula escolar.

