Em Cachoeiro, segunda semana da Temporada de Areia tem jogos decisivos em três modalidades

A segunda semana de jogos da Temporada de Areia em Cachoeiro, série de torneios esportivos disputada em quadras de areia, será marcada pela disputa das finais em três modalidades masculinas.

Nesta quarta-feira (16), acontecem as partidas decisivas dos torneios de futevôlei e voleibol de areia. Os campeões serão conhecidos a partir das 17h30, na quadra de areia do BNH de Cima (Praça Adrião Coelho).

Já na quinta-feira (17), será o dia da decisão do beach tênis, que acontecerá na quadra de areia do Amarelo (rua Francisco Martins), também a partir das 17h30. No mesmo dia e horário, no BNH, o torneio de beach soccer continua com as partidas da fase classificatória. Os jogos são abertos ao público, que precisa observar os protocolos contra a Covid-19.

“A primeira semana de competições foi excelente, e a expectativa agora é para conhecermos os primeiros campeões da Temporada de Areia. Convidamos o público para conferir essas partidas, que, com certeza, serão emocionantes”, comentou a secretária municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Lílian Siqueira.

A Temporada de Areia é uma realização da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro.

Disputas femininas começam em março

No dia 8 de março, será a vez das mulheres começarem a disputar os prêmios nas quadras de areia. Nesse dia, terão início os torneios femininos de voleibol de areia e beach tênis, que serão decididos nos dias 15 e 16 de março, respectivamente – confira o cronograma completo da competição.

Vacinação contra Covid-19 em Cachoeiro durante o evento

Durante os dias de competições, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) estará presente nos locais dos jogos, das 17h30 às 20h, com um ponto de vacinação contra a Covid-19 para atendimento ao público a partir dos 12 anos.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar o cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou o CPF.

Confira a programação de jogos da semana

Futevôlei masculino

16 de fevereiro – 17h30 – Partidas finais – Quadra de Areia do BNH de Cima

Voleibol de areia masculino

15 de fevereiro – 17h30 – 2ª Etapa – Quadra de Areia do Amarelo

16 de fevereiro – 17h30 – Partidas finais – Quadra de Areia do BNH de Cima

Beach soccer masculino

17 de fevereiro – 17h30 – Fase de Grupos – Quadra de Areia BNH de Cima

Beach tennis masculino

15 de fevereiro – 17h30 – Fase Classificatória – Quadra de Areia do Amarelo

17 de fevereiro – 17h30 – Partidas finais – Quadra de Areia do Amarelo

