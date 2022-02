Em Alegre, quase 300 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas por conta das chuvas

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 34

Advertisement

Advertisement

O número de desabrigados e desalojados em Alegre voltou a subir. Até agora, 287 pessoas estão desalojadas e quatro desabrigadas. Um óbito foi registrado na tarde dessa quarta-feira (17). José Luiz Albani morreu soterrado, após um muro desabar sobre sua casa.

Continua depois da publicidade

Os dados fazem parte do último boletim divulgado pela Prefeitura do município. Os principais bairros atingidos com alagamento e deslizamentos de terra, são: Prainha, Vila do Sul, Vila Alta, Pedro Martins, Charqueada, Rua 13 de Maio, Linha Amarela, Cobrinha, Vila Viana, Pavuna, Leandro Machado, Guararema, Loteamento Luz Marina, Rua do Norte, Campo de Aviação.

Comunidades rurais e distritos também tiveram ocorrências, principalmente, em estradas. Nesses pontos a Prefeitura ainda está contabilizando dados e fazendo levantamento das informações.

Visita do governado em Alegre

Continua depois da publicidade

Hoje pela manhã, o município recebeu a visita do governado Renato Casagrande, que foi avaliar os danos causados pelas chuvas. Equipes da Prefeitura de Alegre e da região já estão trabalhando arduamente para reparar os estragos e minimizar os riscos.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].