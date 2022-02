Eleição da Rainha do Alegre Rodeio Festival. Inscrições aqui!

Por diagramacao - diagramacao 440

O Alegre Rodeio Festival vai eleger sua Rainha e Princesas uma semana antes do evento. Nos dias 16 e 17 de abril, acontece a abertura oficial da festa e o “aquecimento” será com duas tradicionais festividades do mundo do rodeio: a eleição da Rainha e Princesas do rodeio e a tradicional Queima do Alho.

A apuração e a coroação da Rainha e Princesas do Rodeio será no Sábado de Aleluia, com uma superfesta para o público presente. O concurso será realizado com a inscrição das candidatas no portal AQUINOTICIAS.COM. É permitido a participação de candidatas de qualquer município do Sul do Estado e que seja maior de idade. Faça já sua inscrição.

Depois de terminar a inscrição pelo formulário, envie um vídeo de até 15 segundos respondendo porque você deve ser a Rainha do Alegre Rodeio Festival? >> Clique aqui e envie pelo Whastsapp 28 99909-0024 <<.

Após as inscrições, as candidatas receberão os convites para o Baile da Rainha, os convites deverão ser vendidos pelas candidatas para seus fãs e seguidores nas redes sociais, familiares e amigos. As incrições vão até o dia 25 de fevereiro.

Premiações

As três que mais venderem convites, ou seja, votos, serão eleitas Rainha, 1ª e 2ª Princesas do Rodeio, respectivamente. A Rainha eleita vai ganhar uma moto 0 km completa e as Princesas prêmios como celular, dinheiro e brindes. O formato – onde vence a rainha que vender mais ingressos – é uma forma de escolher aquela representante que melhor dialoga com a região Sul, com a comunidade country, com sua própria comunidade – e também valoriza e representa o segmento do rodeio.

Público também ganha

Já quem adquiriu o convite, de alguma das candidatas, pode levar outra moto 0 km, que será sorteada no dia do baile. “O convite comprado funciona como uma espécie de rifa, além de ajudar a candidata a contabilizar o voto, ele dá acesso a festa e o número de série do convite pode ser sorteado”, afirma a produção da festa.

