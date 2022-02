Dois homens são presos e drogas apreendidas durante abordagem em Alegre

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 54

Na madrugada deste sábado (12), a Força Tática do 3º Batalhão prendeu dois homens, de 18 e 25 anos, durante uma abordagem no bairro Vila do Sul, em Alegre. Drogas, uma arma e munições também foram apreendidas.

A ação aconteceu após a Polícia Militar receber denúncias de tráfico de drogas próximo à quadra esportiva do bairro e, que uma pessoa estaria armada. Durante patrulhamento pelo local, dois suspeitos foram vistos, sendo um com as mesmas características das denúncias.

Ao avistarem as viaturas eles fugiram, um deles, acabou dispensando uma arma de fogo em um tanque de roupas, onde foi localizada após buscas.

Após o cerco, eles foram alcançados e detidos. Os militares encontraram ainda uma pedra média de crack, que fracionada totalizaria cerca de 50 pedras pequenas para venda, além de duas munições calibre .32 e outras 22 pedras de crack, fracionadas e embaladas prontas para comercialização.

Ambos foram conduzidos à 6ª Delegacia Regional de Alegre, junto com os materiais apreendidos.

