Detran do ES abre processo seletivo para examinadores de trânsito externos

Por Redação - Redação 47

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran do ES) abriu processo seletivo para servidores públicos estaduais interessados em ingressar no quadro de examinadores externos de trânsito do órgão para atuarem nos municípios de Nova Venécia e São Gabriel da Palha. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (11).

Serão abertas 16 vagas para examinadores, sendo distribuídas entre habilitados nas categorias “A”, “D” e “E”, que terão como atribuição a realização de todos os procedimentos inerentes à aplicação de provas de trânsito.

Poderão se inscrever todos os servidores públicos estaduais, desde que atendidos os requisitos para o desempenho da atividade de examinador de trânsito, nos termos da legislação vigente, como ter curso de examinador de trânsito válido; curso de instrutor válido; dois anos de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B; inexistência de pontuação gravíssima, suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH nos últimos doze meses, a contar da data da inscrição; idade mínima de 21 anos; CNH registrada no Estado do Espírito Santo, válida e com a observação impressa na CNH de que “exerce atividade remunerada” ou “EAR”; entre outros.

Para atuar como examinador de trânsito, o servidor público estadual selecionado deverá obter na chefia imediata autorização expressa para desempenho da atividade, sendo que esta deverá sempre ser compatível com a jornada habitual de trabalho.

As inscrições para o processo seletivo começam no próximo dia 15 de fevereiro e vão até o dia 08 de março. Os servidores públicos estaduais interessados e que atenderem os critérios do Edital deverão autuar processo no e-Docs, com as documentações para pleitear a participação na seleção. O processo deverá ser enviado para a Comissão Especial de Processo Seletivo (CPS).

A seleção é composta ainda pelas etapas de análise dos documentos, pela Comissão de Processo Seletivo, de caráter eliminatório, e de realização da prova prática de caráter classificatório e eliminatório.

O Edital de Processo Seletivo para Examinadores Externos do Detran do ES nº 01/2022 na íntegra e os anexos estarão disponíveis no site www.detran.es.gov.br, no Menu Recursos Humanos/Processo Seletivo Examinadores.

